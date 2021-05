Contre-performances des Canadiens | «C'est une équipe qui se cherche» -Dany Dubé

« On sent que cette équipe est fragile, renchéri l’animateur des Amateurs de sports, Jérémie Rainville. Et souvent, des gars regardent jouer les autres à côté. Et ça, c’est un problème. »

Mais comme nous disions plus haut, il faut souligner que les Canadiens ont des joueurs blessés à profusion. Et pas les moindres.

« Les leaders de l’équipe, ils sont tous à la clinique, souligne Dubé. C’est Gallagher, c’est Weber et c’est Price. Ce sont les trois joueurs les plus importants du Canadien de Montréal. »