Maple Leafs 4 Canadiens 0 (deuxième période)

Les Canadiens de Montréal amorcent ce soir leur avant-dernière série de deux matchs de la saison, dans ce cas, face aux Maple Leafs, à Toronto.

À un cheveu d’être qualifié pour les séries éliminatoires, le Tricolore (24-19-9, 57 points) a une chance sur deux d’affronter les Maple Leafs (33-13-6, 72 points) au premier tour.

Tomas Tatar effectue un retour au jeu, ce qui implique que Mikael Frolik est laissé de côté. Cayden Primeau est devant le filet.

But - très - rapide

Il ne faut que 16 secondes aux Maple Leafs pour s'inscrire au pointage. Primeau n'arrive pas à intercepter la rondelle derrière son filet, les défenseurs n'arrivent pas à dégager et Alex Galchenyuk touche la cible. Les Canadiens accordent le premier but dans un sixième match de suite.

Quelques minutes plus tard, Phillip Danault perd la rondelle dans son territoire. Primeau fait l'arrêt sur le tir de la pointe de Jake Muzzin, mais John Tavares loge le retour dans le filet. Deux buts après 3 minutes et 24 secondes.

Les Maple Leafs ajoutent un troisième but lorsque Primeau fait l'arrêt sur un tir de Pierre Engvall, mais le gardien des Canadiens accorde un long retour et il ne couvre pas bien l'espace entre lui et son poteau. Résultat des courses: 3-0 pour l'équipe locale à mi-chemin de la première période.

Ce qui commence à ressembler à une dégelée se poursuit lorsque Mitch Marner compte le quatrième but des siens en démontrant la qualité et la vitesse de ses mains.

Allen en relève

Sans surprise, Jake Allen a pris la place de Cayden Primeau en début de deuxième période.

Plus de détails à venir…