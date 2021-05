Sénateurs 1 Canadiens 0 (première période)

Forts de trois victoires d'affilée, les Canadiens de Montréal tentent de poursuivre sur leur lancée, mercredi, à Ottawa, en affrontant les Sénateurs.

Le Tricolore (24-18-9, 57 points) n'a besoin que de trois points - ou une perte équivalente de points des Flames de Calgary ou des Canucks de Vancouver - pour assurer sa qualification pour les séries éliminatoires.

Shea Weber, Carey Price, Tomas Tatar, Paul Byron, Brendan Gallagher, blessés, et Jonathan Drouin, pour des raisons personnelles, manquent toujours à l'appel pour les Canadiens. Jake Allen est devant le filet.

Le défenseur Thomas Chabot est absent pour les Sénateurs (20-27-5, 47 points), déjà éliminés.

Allen alerte

Une rare bourde de Tyler Toffoli dans sa zone permet à Josh Norris de tirer à bout portant vers Jake Allen très tôt dans le match, mais le gardien résiste.

C'est toutefois le gardien des Canadiens qui accorde un retour quelques minutes plus tard et Shane Pinto en profite pour ouvrir la marque à 11:35 avec son premier but de la saison.

Plus de détails à venir...