Les Whitecaps se moquent du CF Montréal

Il n’en fallait pas plus pour enflammer la communauté canadienne de soccer sur twitter. Plusieurs ont apprécié la farce, mais le «rebranding» demeure un sujet extrêmement sensible à Montréal et dans les bureaux du club.

« Il y a toujours eu de l’animosité entre les deux clubs, a lancé Samuel Piette, mercredi. Nous ne sommes que trois clubs canadiens, alors c’est normal.

« Je me souviens quand j’étais jeune, les deux équipes s’affrontaient au Centre Claude-Robillard. La rivalité ne date pas d’hier. Je regarde toujours où sont Toronto et Vancouver au classement. Elle est peut-être moins évidente que celle contre Toronto, mais la rivalité est bel et bien là. »

Piette, qui est demeuré sur le banc lors du dernier match, a aussi parlé de son état de santé.

« Le coup que j’ai reçu était banal, mais il m’a fait mal. Je n’ai pas pu m’entraîner à fond la semaine dernière. Là, ça va mieux, je ne suis pas complètement rétabli, mais je m’entraîne à 100%. »

Piette n’a pas pu confirmer s’il allait jouer ou pas samedi à Salt Lake City, face aux Whitecaps.