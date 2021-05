Suzuki, Evans, Caufield et les autres jeunes des Canadiens | «C’est important d’avoir du sang neuf!»

«L’ambiance vient carrément de changer ce week-end. La bonne humeur est revenue chez les Canadiens. Avec raison d’ailleurs. On voit l’émergence des jeunes comme Suzuki et Caufield. C’est important d’avoir du sang neuf. Ça apporte vraiment un vent de fraîcheur et une ambiance qu’on n’a pas vue de puis longtemps. [...] Pour les séries, c'est certain que Jake Evans est dans mon alignement. Dans le cas de Caufield, on va attendre pour voir.»