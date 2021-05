Amende dérisoire à Tom Wilson pour ses comportements violents durant un match | Les Rangers réclament la démission de George Parros

Les Rangers de New York réclament la démission de George Parros, chef du département de la sécurité des joueurs de la LNH, après que la ligue ait choisi de ne pas suspendre l'attaquant des Capitals de Washington, Tom Wilson, qui est responsable de deux incidents violents lors d'un match lundi soir. Voici les commentaires de Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, coanimateurs de La Poche Bleue et collaborateurs du 98.5.

Wilson a été condamné à une amende de 5 000 $ par la LNH pour avoir frappé Pavel Buchnevich dans le dos alors qu’il était étendu sur la patinoire, face contre la glace. Cet incident s’est déroulé lors de la deuxième période du duel opposant les Capitals (victoire de 6-3 de Washington) et les Rangers.