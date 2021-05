Intimidation sur les réseaux sociaux | Des amateurs des Remparts de Québec s'en prennent à un descripteur des matchs des Voltigeurs de Drummondville

«À partir du moment où on dit que le descripteur ne met pas beaucoup d’enthousiasme pour décrire un but, j’accepte ça. On fait un métier public, la critique fait partie de la game. Ça, je peux accepter ça. Mais à partir du moment où on critique 21 secondes de mes 15 ans de carrière comme descripteur et qu’on dit que je suis un commentateur BS, qu’on devrait me congédier, que je suis de bas étage, que je ne devrais pas avoir de micro... j’ai un peu de difficulté avec ça»