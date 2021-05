Les Oilers en séries | 91 points en 50 matchs pour McDavid

Connor McDavid a inscrit deux buts et fourni deux passes dans un gain de des Oilers d'Edmonton, 5-3 face aux Canucks de Vancouver.

Avec ce gain, les Oilers se qualifient pour les séries.

Premier marqueur de la LNH, McDavid compte maintenant 91 points ( 31 buts et 60 passes) en 50 rencontres. Il lui reste six matchs (dont deux contre le Canadien) pour inscrire 9 points et atteindre le plateau des 100 dans cette saison écourtée.

À noter que les Bruins de Boston ont également assuré leur place en éliminatoires, lundi soir.