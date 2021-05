Buts en prolongation | «La sensation est toujours aussi grisante» - Cole Caufield

Et comment peut-on comparer son premier but dans la LNH en prolongation avec un but en prolongation contre la meilleure équipe de la section et le plus vieux rival des Canadiens?

« C’est indiscutablement très spécial. Marquer un but à n’importe quel moment contre n’importe quelle équipe, tu ressens la même chose. Mais ce fut surtout une grosse victoire pour nous relativement au classement. «

« Il a fait ça a tous les niveaux », a noté Suzuki, en parlant de cette capacité innée de Caufield à marquer.