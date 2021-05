«Cole, il est peut-être petit, mais il aime les grands moments» -Phillip Danault

Danault refuse de comparer son début de carrière – après cinq rencontres – avec celui de Caufield. Il apprécie simplement son apport du moment.

« Il amène sa force. On est très content de voir ça. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il marque à chaque match non plus, mais il a l’air d’aimer les grands moments. »

Danault a inscrit le but égalisateur avec moins d’une minute à faire à la troisième période. Il était évidemment pressenti pour remporter la mise en jeu – ce qu’il a fait -, mais qu’en était-il de la stratégie par la suite?

« On était tous bien placés et la stratégie était un peu de «jammer» le net. C’était mon tour et c’était vraiment un beau moment. »

Et comment expliquer que le Canadien, qui était presque incapable de surmonter un déficit, vient de remporter trois matchs de suite, chaque fois, au prix d’une remontée?