Alouettes | Un repêchage où il faudra improviser

Cette année les yeux du Québec seront rivés sur le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage des Carabins, qui malgré une saison perdue en 2020, a trouvé le moyen de s’entendre avec les Seahawks de Seattle.

« Malgré le fait qu’il se soit entendu avec Seattle, je m’attends à ce qu’il soit sélectionné assez tôt demain, a répondu Maciocia. »

Une pandémie qui fait mal

Malgré la pandémie, le football a trouvé le moyen de continuer aux États-Unis dans la dernière année, c’est tout le contraire au Canada.

Parfois, Maciocia se demande pourquoi le Canada n’a pas été en mesure de trouver aussi des solutions.

« Quand je regarde des matchs de soccer ou même de baseball aux États-Unis avec des estrades bondées, je me demande s’il y a vraiment la COVID là-bas. Tout ce que nous demandons ici, c’est d’avoir nous aussi le droit de travailler dans nos fonctions. C’est sûr qu’il y a une certaine frustration. »

Maciocia a invité les amateurs à aller se faire vacciner en grand nombre, dans l’espoir que d’ici peu, le Canada aussi pourra retrouver une certaine normalité.

Maciocia a indiqué que des dates de retour à l’entraînement ont été fixées par la LCF et qu’il se concentrait sur celle-ci dans le but de garder le cap et le moral.