Le meilleur a encore gagné

Lewis Hamilton a remporté un autre Grand Prix. Son 97eme. Max Verstappen a terminé 2eme, devant Valtteri Bottas. Le scénario risque de se répéter souvent cette saison, avec ces trois pilotes sur le podium; seul l’ordre variera. Hamilton et Verstappen vont se partager les victoires, laissant quelques miettes à leurs seconds respectifs, Bottas et Pérez. Et il y aura probablement un ou deux invités-surprises sur la première marche du podium, comme Gasly et Pérez la saison dernière.

Après trois courses, le portrait se précise : ce sera une lutte entre les chefs de file des écuries Mercedes et Red Bull. Bottas, encore une fois, sera un figurant – un figurant qui récolte de précieux points pour l’écurie, mais un figurant quand même. Un témoin périphérique. Le placide Finlandais croit encore qu’il peut battre Hamilton mais le problème, c’est qu’il est le seul à y croire. Depuis 2017, il dispose de la meilleure voiture du plateau, ce qui est non seulement un immense privilège mais un outil essentiel pour aspirer au championnat. Dire que Bottas n’a convaincu personne est un des plus gros euphémismes de la F1.

Le problème Wolff

On sait tous pourquoi le Finlandais conserve, saison décevante après saison décevante, son volant chez Mercedes : parce que Toto Wolff, en plus d’être un des principaux actionnaires de l’écurie AMG-Mercedes ET d’avoir des parts dans l’écurie Aston Martin de son pote Lawrence Stroll, est aussi agent de pilotes. Or, Bottas est un de ses clients. Ne cherchez pas, ce genre de conflit d’intérêts n’existe nulle part ailleurs qu’en Formule 1.

Cette pratique aussi douteuse qu’injuste, parce qu’elle bloque de bons volants à des pilotes plus méritants, fait partie des mœurs de la F1 depuis trop longtemps : pendant des années, Flavio Briatore a placé Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella, deux pilotes très moyens qui avaient la chance de l’avoir comme agent, chez Benetton et Renault. Deux écuries où il était, vous l’aurez deviné, le patron.

Bottas n’est pas un imposteur et il mérite pleinement sa place en F1, personne ne remet ça en doute : c’est un pilote rapide, propre et fiable, qui dispose de surcroît d’un solide bagage technique. Le pilote parfait pour aider une écurie de milieu de peloton à progresser. Chez Mercedes, il ne fait que retarder l’éclosion d’autres talents de la filière, George Russell en tête de liste. Cet espoir perd son temps chez Williams alors qu’à l’inverse, Bottas pourrait grandement aider cette écurie à retrouver un peu de son lustre, maintenant qu’elle dispose de capitaux frais et que le grand ménage a été complété au sein de sa structure.

Outre Russell, imaginez si Daniel Ricciardo ou Fernando Alonso occupaient le baquet de Bottas… Nous aurions une lutte à trois pour le championnat, assurément.

Hamilton et les négationnistes

Les détracteurs de Lewis Hamilton – notamment les haters qui sévissent sur les médias sociaux – s’en sont donné à cœur joie lors de la course précédente : éludant complètement sa remontée de la 9e à la 2e place, ils n’ont retenu que l’intervention de la voiture de sécurité (causée par l’accident Bottas-Russell) et l’interruption de la course. Leur verdict était sans appel : Hamilton a été chanceux, encore une fois. Le septuple champion du monde est en train de réécrire le livre des records de la F1 mais tout ça n’est que de la chance, bien sûr, tout le monde sait ça !

Ces négationnistes oublient systématiquement, avec toute la mauvaise foi dont ils sont capables, que choisir la meilleure écurie est l’ingrédient le plus important pour devenir champion du monde en Formule 1. Pas l’un des plus importants, LE plus important ! Si Fangio a été le pilote dominant des années 50, c’est en partie parce qu’il avait le don d’être avec la bonne équipe, au bon moment. Même chose pour Jim Clark, qui aurait pu égaler Fangio si les Lotus n’avaient pas été fragiles comme du verre, mais qui lui ont quand même procuré deux championnats; on peut continuer avec Lauda, Piquet, Prost, Senna, Schumacher… Ces champions ont rarement conduit des tracteurs, on en conviendra.

Michael Schumacher est l’un des rares à avoir pris un gros risque en quittant Benetton après deux titres pour participer à la reconstruction d’une Scuderia Ferrari en pleine déroute (et en pleine disette). Lewis Hamilton a suivi un chemin semblable : à son arrivée chez Mercedes, en 2013, l’écurie allemande n’avait pas encore remporté un seul Grand Prix depuis son retour en F1. Ça aussi, les détracteurs de Lewis Hamilton sont prompts à l’oublier. Il est vrai que les bases de l’écurie AMG-Mercedes étaient plus solides que celles de Ferrari en 1996, aucun doute là-dessus; mais il fallait avoir quand même avoir la foi pour passer d’une écurie abonnée à la victoire (McLaren) à une écurie qui n’avait encore jamais gagné.

À l’inverse, de grands pilotes comme Stirling Moss, Emerson Fittipaldi ou Fernando Alonso n’ont pas collectionné les couronnes de champion parce qu’ils ont fait des mauvais choix. On pourrait aussi inclure Jacques Villeneuve dans la liste : l’aventure BAR lui a probablement coûté quelques victoires supplémentaires et peut-être même une deuxième couronne, qui sait ?

En attendant, ce n’est pas cette année qu’on aura un autre champion du monde canadien… Chez Aston Martin, la saison s’annonce longue et pénible. Et franchement, il n’y a rien à ajouter.