Le Grand Prix du Canada a un nouveau promoteur | «Bell a sauté sur l’occasion»

«Cette acquisition de Bell est une bonne nouvelle pour le Grand Prix du Canada. Montréal est une ville appréciée par les amateurs et dans le circuit de la F1. C’est normal que Groupe Octane ait décidé de vendre ses droits de promoteur. La pandémie a été difficile pour les petites compagnies. C’est un événement de trois jours dans une année... Il a été annulé pour une seconde année de suite. Évidemment, il y a eu beaucoup d’irritation au sein du Groupe Octane [à cause de la tergiversation des gouvernements]. Bell a sauté sur l’occasion. Cette entreprise domine le marché québécois. Elle a les mains dans plein de domaines culturels et sportifs, dont les Canadiens de Montréal.»