LNH | Les Jets seront à Montréal ce soir

Une équipe affligée par les blessures

Dominique Ducharme a dû apporter des changements à sa formation en raison des blessés dans son équipe. Tomas Tatar et Paul Byron, notamment, seront tenus à l'écart du jeu pour ce week-end.

Le gardien Carey Price, lui, est toujours tenu à l'écart à cause des symptômes d'une commotion cérébrale. Il s'est toutefois entraîné à l'extérieur de la patinoire, jeudi.

Mentionnons que Jonathan Drouin sera aussi absent du jeu pour une période indéterminée pour des raisons personnelles.

Lors de la séance d'entraînement jeudi, Phillip Danault se trouvait au centre de Jesperi Kotkaniemi et Josh Anderson. Nick Suzuki évoluait avec Tyler Toffoli et Joel Armia. Jake Evans, quant à lui, formait un trio avec Artturi Lehkonen et Cole Caufield. Finalement, Eric Staal avait à ses côtés Michael Frolik et Corey Perry.

Soulignons que Jake Allen sera devant le filet des siens.

Les Jets

Les Jets (27-19-3, 57 points) traversent aussi une période difficile. Ils ont perdu leurs cinq dernières parties. Cela dit, ils sont quand même au troisième rang de la division Nord.

Le Tricolore (21-18-9), qui est à six points des Jets, doit affronter les Sénateurs d'Ottawa samedi.