Un prochain combat pour Jean Pascal sur la carte de Floyd Mayweather?

«Moi je me sens privilégié de pouvoir boxer sur la plus grande plateforme de boxe au monde sur un gala de Floyd Mayweather et je ne suis pas en début de combat, je suis la demi-finale. Alors c’est la preuve que mon nom rayonne encore et c’est la preuve que le nom de Jean Pascal excite encore les gens. Ce combat en demi-finale c’est aussi parce que mon premier combat contre Badou Jack a été candidat au combat de l’année. Alors je me sens honoré et je suis choyé!»