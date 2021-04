Rocket de Laval | L’éclosion de Ryan Poehling

«Pourquoi Ryan son jeu fonctionne mieux cette année que l’an passé à un certain niveau, c’est qu’on a travaillé avec Ryan sur certains aspects de son jeu et il a compris et il réalise ce qui lui amène du succès. Et ça a été la même chose pour Jake Evans, pour Cale Fleury et pour tous les jeunes joueurs qui sont arrivés avec nous, sauf qu’eux n’avaient pas eu l’entrée qu’avait eue Ryan avec les professionnels. Donc l’ajustement de Ryan a sensiblement été le même que Jake Evans, c’est juste et le nom qui faisait la différence. Là, Ryan a trouvé sa recette, il s’est trouvé dans le hockey professionnel.»