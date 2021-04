Le CF Montréal peut-il rester au sommet du classement?

Nancy a indiqué que deux joueurs blessés, Lassi Lappalainen et Jean-Yves Ballou Tabla, pourraient effectuer des retours dans l’alignement samedi. Une décision finale sera prise dans leurs cas avant le match.

Le défenseur latéral gauche Zorhan Bassong a joué ses premières minutes de la saison samedi face à Nashville. Il a aussi joué le mois dernier avec le Canada avec les u23. Le Québécois se réjouit de la décision prise de rentrer jouer avec l’équipe de son enfance.

« Je suis convaincu que j’ai pris la bonne décision, je n’ai aucun regret. Je me retrouve ici avec plusieurs joueurs que je connais bien et je me sens très à l’aise. Cette ligue prend de plus en plus d’ampleur, on voit de plus en plus de jeunes qui font le saut en Europe à partir d’ici, moi mon passage en Europe je l’ai déjà fait. En plus je me retrouve ici avec un entraineur que je connais depuis que je suis enfant. »

Camacho connaît un bon début de saison

Bassong s’est justement trouvé un grand frère dans le groupe, Rudy Camacho.

« Rudy ne stresse pas avec le ballon, je trouve qu’il encadre bien les deux autres défenseurs centraux qui complètent le trio. Il me parle souvent, j’aime sa façon d’aborder les choses. Je dirais que c’est vers lui que je regarde. »

Bassong n’est pas le seul à aimer le début de saison du Français; Nancy en est tout aussi satisfait.