Absence de Drouin pour des raisons personnelles | «La vie privée c'est très sensible»

«Je pense qu’un joueur des Canadiens est un visage public à Montréal. Par ailleurs, le hockey est d’une extrême importance pour les Québécois. On se rallie derrière cette équipe 12 mois par année. Les joueurs québécois n’ont pas de pause. L’organisation a bien fait de dire qu’elle veut protéger la vie privée de son joueur. C’est un sujet très sensible. Certains amateurs sont parfois très durs et certains joueurs peuvent en souffrir. [...] Les gens sont exigeants parce que les joueurs gagnent des millions de dollars. Pourtant, c’est l’entreprise privée qui paye leur salaire. Mais, ils ont quand même le sentiment qu’ils ont le droit de critiquer les rendements d’un athlète. [...] C'est plus dire à Montréal car tout est canalisé vers les Canadiens de Montréal dans le monde du sport professionnel.»