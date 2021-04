12e édition | RadioTéléDON de la fondation des Canadiens pour l'enfance

«C’est tellement important pour les jeunes. Je pense qu’on doit continuer j’ai eu l’occasion d’aller à Joliette et la nouvelle patinoire qu’ils ont faite, c’est magnifique! […] Nous on a commencé dehors et on a fini qu’on devait ramasser la neige avant de jouer. On apprécie tellement ce que la fondation fait aujourd’hui!»