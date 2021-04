Absence de Jonathan Drouin pour des raisons personnelles | L’attaquant québécois a le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur

«Tout ce que je souhaite pour lui, c’est qu’il s’occupe de ses affaires. On est avec lui, on le supporte. Ses coéquipiers le supportent. On est une équipe et on va rester une équipe. On a eu des discussions et c’est la chose à faire pour Jonathan. Ce sont des raisons personnelles et on va respecter ça. On est là pour l’appuyer»