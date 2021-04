Le GP du Canada annulé | François Dumontier a des sentiments mitigés

Tel que dévoilé par le 98,5 mercredi matin, c’est principalement le différend lié à la durée de la quarantaine qui a fait dérailler le projet.

« Étant donné la situation pandémique au Canada, on préférait ne pas tenir le Grand Prix », a expliqué le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon.

C’est donc 25 M$ de plus que devra verser la ville de Montréal et tourisme Montréal pour assurer des courses en 2030 et 2031.

La ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, a tenu à clarifier qu’étant donné l’annulation des courses de 2020 et 2021, le coût à payer pour ces deux années n’aura pas à être déboursé.

C’est aussi 5,5 M$ que Québec et Ottawa s’engagent à débourser lors des prochaines années pour continuer à faire la promotion du Grand Prix.