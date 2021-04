«Il faut penser qu’il y a des gens qui ont plus besoin d’aide que nous présentement» -Patrice Brisebois

«Je me souviens une fois, j’ai vu un certain Kevin à l’Hôpital Ste-Justine et son père m’avait dit: "Je ne sais pas s’il va passer à travers." Le jeune a eu les dessus sur la maladie et son père m’a dit que je l’ai grandement aidé. C’est pour ça qu’on s’implique dans la communauté. Le plus important, c’est de redonner. Ce n’est pas juste moi, c’est tous les anciens Canadiens qui s’impliquent et qui sont fiers de le faire.»