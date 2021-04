CF Montréal | Un début de saison au-delà des attentes

Si on nous avait dit, avant le début de la saison, qu’après deux semaines complètes de jeu en MLS, le CF Montréal serait installé au premier rang de la conférence de l’Est, personne n’y aurait cru.

Les experts prédisaient tous une saison très difficile pour les hommes de Wilfried Nancy. Mais après deux matchs, force est d’admettre que le CF Montréal impressionne.

Quatre points récoltés sur une possibilité de six, ce n’est pas rien. Six buts marqués en deux matchs, c’est énorme. Mais ce n’est pas tout. Le club démontre une capacité de posséder le ballon et dicter le tempo du match, chose qui manquait à l’Impact dans les années passées.

Non, ce n’est pas parfait sur le terrain, mais c’est franchement divertissant. Mason Toye en met plein la vue. Le jeune attaquant américain compte déjà deux buts. Si on ajoute les deux filets marqués à St. Pete lors du dernier match préparatoire, c’est quatre buts en trois matchs pour l’ancien du Minnesota United.

Le club a tellement bien paru que Power Rankings a fait faire un bond de 10 places au club montréalais. Rappelons que le CF Montréal se trouvait au tout dernier rang de son classement avant le premier match de la saison. On les retrouve mardi matin au 17e rang.

Zach Brault-Guillard fait parler de lui

Le défenseur latéral droit québécois, Zachary Brault-Guillard, connait un début de saison du tonnerre. Avec un but et une passe en deux matchs, Brault-Guillard s’est retrouvé sur l’équipe d’étoiles à chacune des deux premières semaines de la saison.

Il semble clair que celui qui est revenu à la maison après un long périple en Europe est sur le point de devenir un des meilleurs à sa position de la MLS.

S’il multiplie ce type de prouesses, c’est assez clair que le téléphone sonnera sous peu dans les bureaux du club. Des équipes européennes l’auront sûrement à l’œil.

Nancy doit réfléchir à sa ligne défensive

Lors des deux premiers matchs de la saison, Nancy a misé sur une ligne défensive à cinq, comptant trois défenseurs centraux.

Ça n’a pas été parfait défensivement, mais cette formation a tout de même produit une victoire et un match nul.

Mais est-il réaliste de poursuivre avec ce type de schéma? En l’absence de Luis Binks, c’est Joël Waterman, puis Kiki Struna qui ont occupé le poste de troisième pilier central. Malheureusement, ni un ni l’autre n’a été en mesure de bien épauler Rudy Camacho et Kamal Miller.

Il y a clairement une faiblesse à cet endroit. La solution facile serait tout simplement de jouer à quatre défenseurs, mais les entraineurs aiment rarement changer des formules gagnantes. Il faudra donc faire un choix entre le Canadien de 25 ans et le joueur désigné de 30 ans.

Des joueurs désignés ou déguisés

En parlant de Struna, le directeur technique Olivier Renard a dévoilé samedi, à TVA Sports, qu’il portait l’étiquette de joueur désigné.

Ça ne veut pas dire que l’on attend de lui des prouesses hors de l’ordinaire, il n’est clairement pas un joueur étoile en MLS. Mais son salaire se chiffre quand même aux alentours du million de dollars et en lui offrant l’étiquette de joueur désigné, il n’y a que 612 000 $ de son salaire qui est comptabilisé sur la masse.

C’est donc plus un joueur déguisé, que désigné. Son match de samedi n’a rien fait pour rassurer les partisans non plus. On comprend un peu mieux pourquoi il ne jouait plus à Houston et pourquoi le Dynamo l’a offert à Montréal en retour de Maxi Urruti. Ceci dit, ce n’est qu’un match, il faudra se montrer un peu plus patient.

Pour sa part, Djordje Mihailovic porte quant à lui l’étiquette de jeune joueur désigné, ce qui veut dire qu’il n’y a que 200 000 $ de son salaire qui apparait sur la masse.

La MLS bien représentée à la Ligue des champions

C’est ce soir que débutent les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF et cinq des huit clubs toujours en vie sont des équipes MLS.

Toronto FC se mesure à Cruz Azul, Atlanta United a rendez-vous avec l’Union de Philadelphie, puis mercredi, le Crew de Columbus affronte CF Monterrey et les Timbers de Portland se frottent à Club America.

Rappelons que jamais dans son histoire un club de la MLS n’a remporté le tournoi continental.