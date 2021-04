Victoire des Canadiens | «Plus ça allait, meilleur on était. J’ai aimé la façon dont on a réagi!» -Dominique Ducharme

«Ce que j’ai aimé le plus, c’est la façon dont on a géré le match! On a enlevé beaucoup d’erreurs mentales d’exécution dont on avait parlé dans les derniers jours et plus ça allait, meilleur on était. J’ai aimé la façon dont on a réagi! Je sentais que tous nos trios pouvaient jouer contre n’importe qui de l’autre côté. C’est correct de "matcher", mais ce que j’aime faire, c’est d’amener mon équipe à un certain rythme, mais de m’assurer de ne pas laisser le coach adverse dicter l’allure de la rencontre. […] Parfois c’est mental, on parle et on veut protéger, mais ce soir on a conservé notre pression et on a été bon en zone neutre, ce n’était pas parfait, mais on a essayé de conserver la rondelle davantage. Il y en a encore beaucoup à jouer, mais je suis heureux du résultat.»