Pourcentage d'efficacité | Les Canadiens feraient-ils les séries dans un contexte normal?

À l’occasion de son commentaire du deuxième entracte de la rencontre entre les Canadiens et les Flames de Calgary, notre analyste Dany Dubé a tenté de voir si les Canadiens s’étaient améliorés cette saison en fonction de leur pourcentage d’efficacité.

L’an dernier Montréal s’était classé 24e au total et jouait pour ,500 et cette année. Malgré que la situation se soit légèrement améliorée à Montréal cette année, dans un contexte normal, on peut se demander si l’équipe ferait les séries?

Voici donc la progression de certaines équipes en termes de pourcentage d’efficacité en comparaison avec l’An dernier selon Dany.

Les équipes améliorées

Floride: 15e l’an dernier, ils se classeraient 4e au total cette saison

Toronto: 13e l’an dernier, ils se classeraient 8e au total cette saison

Détroit: 31e l’an dernier, ils se classeraient 24e au total cette saison

Tampa Bay: 4e l’an dernier, ils se classeraient 5e au total cette saison

Montréal: 24e l’an dernier, ils se classeraient 17e au total cette saison

Les équipes qui ont régressé

Boston: 1er l’an dernier, ils se classeraient 11e au total cette saison

Ottawa: 30e l’an dernier, ils se classeraient 28e au total cette saison

Buffalo: Encore dernier cette année

Donc dans un contexte normal, Montréal avec le rendement actuel ne prendrait pas part aux séries. Il importe donc que la troupe de Dominique Ducharme retrouve une constance dans leur jeu selon notre analyste.