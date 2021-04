Le Hockey des Canadiens | Montréal 1 - Calgary 1 (2e période)

Après avoir vu les Flames de Calgary l'emporter par la marque de 4 à 2 hier soir, les Canadiens de Montréal veulent venger cette défaite en affrontant à nouveau la troupe de Darryl Sutter ce soir.

C'est un début de match marqué par la robustesse auquel on a droit alors que les deux équipes s’échangent de solides coups d’épaule. Les Flames semblent vouloir offrir une performance identique à celle de vendredi, mais le Tricolore semble beaucoup plus motivé que la veille en ce début de rencontre.

Le travail clé du Canadien paye toutefois en premier alors qu’après une bonne entrée de zone de Tomas Tatar et une pression au filet de Jake Evans, Nick Suzuki récupère un retour de lancer d'Erik Gustafsson et déjoue le gardien Jacob Markstrom à 11:32. Les Canadiens prennent les devants 1 à 0.

Cayden Primeau offre une performance inspirante pour ses coéquipiers en première, lui qui joue avec confiance et aplomb.

Un jeu téméraire d’Alexander Romanov offre toutefois une descente à Johnny Gaudreau dans les dernières secondes de la période et le joueur étoile n’en demandait pas tant. Il s’élance en se présentant dans l’enclave devant Primeau et le déjoue en logeant la rondelle à l’intérieur du poteau opposé et de la barre horizontale. Ce tir parfait permet aux Flames de ramener les deux équipes à la case départ. Calgary crée l’égalité 1 à 1.

Plus de détails à venir...

Le jeune Cayden Primeau effectue ce soir son premier départ devant le filet des Canadiens cette saison, alors qu'il permettra une soirée de congé à Jake Allen.

Jake Evans fait de son côté un retour dans la formation, alors que Jonathan Drouin ratera une deuxième rencontre consécutive. Paul Byron sera aussi absent ce soir à cause d'une blessure au bas du corps et Dominique Ducharme a décidé de conserver sa stratégie de jouer avec sept défenseurs en gardant Erik Gustafsson dans la formation.



Formation des Canadiens

Tatar – Danault – Anderson

Toffoli – Suzuki – Armia

Lehkonen – Kotkaniemi – Perry

À déterminer – Stall – Evans

Chiarot – Weber

Edmundson – Petry

Romanov – Merril

Gustafsson

Primeau

Allen