«Le Tricolore ne provoque pas assez de chances de marquer» -Martin McGuire

«Cette insertion de Gustafsson, un septième défenseur, a chambardé les trios du Tricolore. En plus, il n’était pas tu tout dans le coup durant ses quelques présences. Cela dit, les Flames ont été les vrais agresseurs. Les tirs de qualité dans le match venaient surtout de joueurs de Calgary. Néanmoins, les buts de Tyler Toffoli et de Joel Armia ont créé l’égalité. Les Canadiens auraient dû profiter de cette opportunité, en troisième période. En plus, un but de Calgary a été refusé. Malheureusement, le Tricolore n’a pas saisi sa chance.»