Fin de son parcours à Halifax | «J’en tire une expérience fantastique!» -Jean-Jacques Daigneault

«On dirait que j’ai fait les étapes de reculons, la Ligue américaine, la Ligue nationale et ensuite la Ligue junior majeur du Québec. Quand on regarde les Michel Therrien, Alain Vigneault et Gerarg Gallant, ils ont tous commencé très jeunes dans le junior et ont monté les échelons et fait leurs classes dans le junior avant tout, mais moi j’ai eu une carrière jusqu’à l’âge de 35 ans et de 35 à 40 ans j’ai été à l’école… à l’université en Arizona. Alors j’ai seulement commencé à "coacher" à 40 ans. C’est quand même assez tard. C’est quelque chose que je voulais faire, que j’ai fait et j’en tire une expérience fantastique.»