Stade au bassin Peel | « On écouterait, c’est certain » - Le président des Alouettes, Mario Cecchini

Les Alouettes de Montréal se préparent pour leur début de saison qui a été repoussé au mois d’août cette semaine, mais ils ne savent toujours pas si leur saison 2021 se jouera au Stade Percival Molson ou au Stade olympique.

Le stade situé sur la rue des Pins est plus convivial, et c’est à l’extérieur, mais le Stade olympique est plus vaste et permettait peut-être à l’équipe d’accueillir plus de spectateurs.

Le président Mario Ciccheni Cecchini veut se donner encore un peu temps avant de prendre une décision en ce sens. Il veut surtout consulter aussi ses partisans pour connaître leur opinion sur le sujet.

Mais il faut aussi réfléchir à l’avenir de l’équipe. Sur le long terme, où serait l’endroit idéal pour les Alouettes?

Un stade multifonctionnel au bassin Peel?

Les Rays de Tampa, partenaire du groupe projet baseball Montréal, veulent faire construire le tout premier véritable stade multifonctionnel et multisports d’Amérique du Nord. Un stade conçu dès le début pour y loger les Ray et aussi les Rowdies, qu’ils espèrent pousser jusqu’à la MLS un jour.

Le groupe Projet baseball Montréal ne s’est jamais caché, on désire absolument construire un stade qui servira à autre chose que seulement le baseball. Ils n’ont pas non plus fermé la porte à la tenue d’autres compétitions et d’autres sports dans leur nouveau stade.

Il ne serait donc pas farfelu de penser qu’ils aient la même philosophie que le propriétaire des Rays Stuart Sternberg à cet effet.