Victoire des Canadiens | «Josh Anderson était à son meilleur! Il était fort, rapide et a été inspirant.» -Dominique Ducharme

«La façon dont on a réagi avec le premier but d’Anderson, je pense que c’était la bonne façon de réagir. On ne veut pas juste se contenter de travailler fort et c’est un peu ce qu’on fait dernièrement. On était dur dans nos batailles et on avait parlé d’aller au filet. Ça ne paye pas chaque soir, mais ça a payé ce soir. J’ai aimé notre engagement. Partout sur la glace la façon qu’on mettait de la pression sur la rondelle et qu’on allait au filet. Ça nous a permis de jouer avec de la vitesse et de l’intensité.»