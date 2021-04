Les Canucks sont-ils en route vers la course aux séries?

À l’occasion de son commentaire du deuxième entracte de la rencontre entre les Canadiens et les Oilers d'Edmonton, notre analyste Dany Dubé a abordé la question de la progression des joueurs qui ont été malades chez les Canucks de Vancouver.

Il explique que la décision de les garder à l’écart un peu plus longtemps fut la bonne afin de leur donner la chance de reprendre leur force.

Les Canucks ont donc remporté leurs deux matchs contre les Maple Leafs et Toronto a maintenant cinq défaites consécutives.

Alors que les Canadiens jouent actuellement pour ,547, les Flames démontrent une efficacité de de ,456, tandis que les Canucks ont présentement un pourcentage de victoire de ,500 selon ce qu’a comptabilisé Dany Dubé.

La course aux séries n’est peut-être plus seulement entre les Canadiens et les Flames, mais peut-être bien une course à trois équipes avec les Canucks de Vancouver qui seront clairement à surveiller selon notre analyste.