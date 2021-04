«Drouin travaille fort et honnêtement, ce n’est vraiment pas si dramatique!» -Maxim Lapierre

«Je suis d’accord avec Max et je vais aller plus loin… Josh Anderson! Il a 22 points en 40 matchs! Il ne frappe plus personne et on ne le voit plus depuis qu’il est revenu de sa blessure. Je m’excuse, mais Drouin, on le critique depuis deux semaines, mais Anderson a 22 points en 40 matchs et Drouin a 23 points en 43 matchs. C’est sensiblement la même chose! Anderson a 15 buts et 22 points… c’est correct… et Drouin a 23 points, mais ce n’est pas correct…»