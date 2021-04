Saison annulée dans la Ligue junior de l'Ontario | «C'est difficile côté émotif» -André Tourigny

«On ne peut pas dire que c’était une surprise, mais c’est difficile au niveau des émotions. Plusieurs de mes joueurs ont joué leur dernier match, on a plusieurs joueurs locaux dans notre organisation qui n’auront pas pu saluer nos partisans. On avait des joueurs avec un potentiel énorme qui n’ont pas pu jouer. Nos vétérans de 20 ans étaient de véritables guerriers pendant quatre ou cinq ans, mais ils vont avoir joué pendant trois ans et demi. Ce fut très triste de leur parler tantôt. C’est difficile.»