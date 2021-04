Grand Prix d’Émilie-Romagne | Les fantômes d’Imola

Avant même que ne soit donné le signal du départ, ce Grand Prix d’Émilie-Romagne s’annonçait prometteur. Il y avait la pluie, bien sûr, qui garantit toujours un bon spectacle en F1, mais aussi les fantômes d’Imola, qui hantent ce circuit où se sont produits des événements souvent inusités et parfois dramatiques. Le circuit italien a été fidèle à sa réputation : la course fut non seulement pimentée de nombreux incidents, mais le drame a été évité de justesse.

Valtteri Bottas et George Russell peuvent se considérer chanceux de n’avoir eu qu’une blessure à leur orgueil. À qui la faute ? Les commissaires ont statué qu’il s’agissait d’un incident de course.

De ce maelström ont émergé les deux meilleurs pilotes du moment, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Comme quoi la crème remonte toujours à la surface. Brillant troisième, Lando Norris a encore une fois devancé son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo (6e), qui appartient à l’élite de la F1. On lui reprochait son manque de combativité en course : il a répondu en haussant son pilotage d’un cran cette saison. C’est la marque des grands. L’Australien n’a pas encore perdu son sourire, mais il sent le souffle chaud de son jeune coéquipier dans son cou. À sa décharge, il découvre la McLaren; et puis, la saison est encore jeune. Ne l’enterrons pas trop vite.

Le panache

Cette victoire décisive – 22 secondes d’avance - de Verstappen ne doit rien aux rebondissements de cette course mouvementée : parti 3e, le Hollandais volant a effectué un départ canon, surprenant ainsi son coéquipier Pérez, qui partait devant lui, et battant Lewis Hamilton au coude-à-coude pour prendre la tête de la course. Du solide.

Même s’il n’a pas gagné la course, Sir Lewis a fait ce qu’on doit faire pour gagner un championnat, c’est-à-dire ne jamais abandonner et récolter le maximum de points en toutes circonstances. Les fantômes d’Imola semblaient l’avoir neutralisé, mais il a profité de la neutralisation de la course (et du second départ qui s’ensuivit) pour effectuer une remontée « à la Hamilton » : reparti 9e, il a terminé 2e. Mieux encore, il a effectué le tour le plus rapide en course, récoltant ainsi un précieux point supplémentaire, qui lui permet de devancer de justesse Verstappen au classement général. Encore une fois, le septuple champion du monde a fait les choses avec panache.

L’espoir revient chez Ferrari

Ce qui est bon pour Ferrari est bon pour la Formule 1, dit-on. Écurie mythique s’il en est une, la Scuderia a une légion de fans qui vivent par et pour elle, sans parler du prestige qui la place dans une classe à part. Ses fidèles, les non moins célèbres tifosi, peuvent respirer : 2021 ne sera pas un chemin de croix comme la saison précédente. Une victoire serait étonnante, mais viser le podium est un objectif réaliste.

À Bahreïn, lors du premier Grand Prix de la saison, Charles Leclerc (6e) et son nouveau coéquipier, Carlos Sainz (8e), ont redonné espoir aux tifosi. La deuxième manche avait lieu à domicile, Imola étant dans la cour arrière de l’usine Ferrari de Maranello – les deux villes font partie de l’Émilie-Romagne. La courbe de progression a continué de grimper, Leclerc et Sainz terminant respectivement 5e et 6e. De toute évidence, le départ de Vettel a purifié l’air chez les Rouges. Cela dit, la saison est jeune…