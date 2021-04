Longévité dans la LNH | Patrick Marleau est sur le point de dépasser Gordie Howe

À l’occasion de son commentaire du deuxième entracte de la rencontre entre les Canadiens et les Sénateurs d’Ottawa, notre analyste Dany Dubé est revenu sur la carrière de Patrick Marleau, puisqu'il est sur le point de rejoindre et de dépasser l’illustre Gordie Howe pour le plus grand nombre de matchs joués dans la LNH.

Dany Dubé a fait la nomenclature des hockeyeurs qui ont connu une grande longévité dans la ligue au cours de son commentaire.

Voici d’ailleurs, au moment de la publication, le classement à jour des 30 hockeyeurs qui ont joué le plus grand nombre de matchs dans la Ligue nationale de hockey.

*En gras : les joueurs encore actifs dans la LNH