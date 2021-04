Volte-face du conseil municipal de St. Petersburg à propos des Rays | «Les propos de Sternberg font partie d’un positionnement politique»

«Les membres du conseil municipal font aussi de la politique. Ils pensent à leur avenir. Le maire, lui, va se retirer et il a une vision différente. […] Bref, je pense que quand tu as une équipe professionnelle, tu dois la garder. [...] C'est un sujet aux nombreuses tentacules. Il faut réfléchir attentivement aux enjeux et porter attention aux intérêts de tout le monde, y compris ceux à Tampa Bay.»