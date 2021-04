Le Hockey des Canadiens | Montréal 0 – Calgary 0 (2e période)

Après leur gênante défaite contre les Flames mercredi, la troupe de Dominique Ducharme doit s'assurer d'offrir un effort nettement supérieur afin de triompher ce soir, alors qu’elle se mesure à nouveau à la formation albertaine au Centre Bell.

Dès le début de la première période, on assiste à du jeu rythmé entre les deux équipes, alors que tant Jacob Markstrom que Jake Allen doivent s’illustrer pour ne pas accorder le premier but à l’équipe adverse.

Les Flames profitent toutefois d’une punition à Joel Edmundson et d’un avantage numérique avec un peu plus de 6 minutes à faire pour frapper à la porte et forcer Jake Allen à faire des arrêts importants. Le pointage demeure toutefois de 0 à 0 et c’est avec cette marque que les deux équipes retraitent au vestiaire.

Plus de détails à venir…

Les Canadiens de Montréal connaissent une séquence plutôt difficile, alors qu’ils n’ont réussi à remporter qu'une seule victoire au cours de leurs cinq derniers matchs.

Le défenseur Ben Chiarot est de retour dans la formation, lui qui soignait depuis un mois une fracture à la main. Il n’a pas enfilé l’uniforme depuis le 10 mars.

Jake Allen protège la cage du Tricolore pour un sixième match d'affilée et Cayden Primeau a été appelé en renfort et il prend la place du second pour la rencontre alors que Carey Price s’approche d’un retour au jeu.



La formation des Canadiens

Tatar - Danault - Byron

Toffoli - Suzuki - Armia

Drouin - Kotkaniemi - Anderson

Lehkonen - Stall - Perry

Chiarot - Weber

Edmundson - Petry

Romanov - Kulak

Allen

Primeau