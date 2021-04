Saison 2021 | Le CF Montréal a une montagne devant lui

Il n’y a pas grand monde en Amérique du Nord qui croient aux chances de CF Montréal d’accéder aux séries éliminatoires en 2021. Les experts sondés par la MLS les placent tous derniers ou avant-dernier de la conférence.

D'ailleurs, Power Rankings commence sa saison en prédisant à Montréal la dernière place en MLS.

Difficile de savoir de quel bois se chauffe le club puisqu’il est formé de plusieurs inconnus. Plusieurs entrainements de l'équipe ont eu lieu à huis clos, sans compter aussi les deux matchs préparatoires. On peut donc leur donner le bénéfice du doute.

Si on se fie au dernier match préparatoire à Tampa, le CF Montréal risque de commencer l’année dans un schéma style 3-4-3.

Lors de cette victoire face aux Rowdies, l'entraîneur Wilfried Nancy a débuté le match avec trois défenseurs centraux en Kamal Miller, Rudy Camacho, et Joël Waterman. Sur les flancs on retrouvait Mustafa Kizza et Zach Brault-Guillard.

Au poste de milieu de terrain défensif, il y avait Samuel Piette et Victor Wanyama. Et devant eux, Djordje Mihailovic jouait en 10 avec Mason Toye et Romell Quiot à ses côtés.

Il faut noter que Toye et Waterman ont débuté le match, car Lassi Lappalainen et Luis Binks soignent encore de petites blessures. Ça donne une idée de ce que l’on devrait voir samedi après-midi face à Toronto.

Y’en aura pas de facile

Comme si ce n’était pas suffisant de jouer tous ses matchs sur la route, Montréal n’a pas choisi son premier adversaire, c'est-à-dire son rival de toujours, le Toronto FC.

Pendant que le CFM s’entrainait sur du synthétique à Montréal, en n’ayant pu disputer que deux matchs préparatoires face à des équipes de niveau inférieur, le Toronto FC est déjà en jambe.

Cette semaine, en ligue des champions, ils ont disposé des champions du Mexique, club Léon, et ce malgré l’absence de plusieurs joueurs clés, comme Jozy Altidore et Alejandro Pozuelo. On dirait que peu importe qui est sur le terrain pour les Reds, ils trouvent la façon de faire le travail.

Nommer un capitaine, c’est compliqué

À l’aube du début de la saison, un capitaine n’a toujours pas nommé de nouveau capitaine. Tout porte à croire que l’équipe débutera l’année avec un trio de capitaines, et non un capitaine et deux assistants.

Samuel Piette, Kamal Miller et Victor Wanyama seraient les hommes désignés par Wilfried Nancy, mais il n’est pas clair qui des trois portera le brassard sur une base régulière.

À noter que le match de samedi à Fort Lauderdale entre Montréal et Toronto sera disputé à huis clos.