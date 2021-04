Manque de gardiens québécois chez les pros | Félix Potvin pointe vers la LHJMQ

«On a encore de bons gardiens, je le vois chaque année dans la ligue midget AAA. Et chaque équipe a au moins un bon gardien. Mais il faut leur donner le temps d’arriver dans la ligue et de les développer, mais on dirait que tout est tellement fait dans l’optique de gagner que quand tu arrives à 17 ou 18 ans, tu n’as pas le temps de te développer et de gagner tes galons et je pense que ça fait mal!»