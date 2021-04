Cantonniers de Magog | La fin d'une époque pour Félix Potvin

«J’ai vraiment aimé être entraîneur-chef à Magog. J’ai pu faire les choses à ma manière et aider les jeunes de 15 et 16 ans à s’améliorer […] mais il y a autre chose que je veux faire. Cette année, avec la pandémie, ça a été difficile, car on n’a pas joué de match les fins de semaine. Donc il y a un paquet de choses que j’ai fait de mes fins de semaine et j’y ai pris goût. Mais je ne te dirais pas que c’est seulement à cause de la pandémie que la décision a été prise.»