Défaite du Canadien mercredi soir | «Cette gang de maudits sans cœur»

«Honnêtement, j’étais très bien prédisposé face à cette équipe. Moi, je l’ai achetée le pitch de Bergevin. Quand j’ai vu arriver Anderson, Edmundson, Toffoli et Allen. Là, j’étais sûr qu’on avait une équipe pour aller à la guerre. Là, je n’ai pas le goût de déprimer. Et hier, soir, je me suis allé me coucher en sacrant. Il y a toujours ben une cr$%?& de limite! Eille, j’ai le goût d’avoir du fun à regarder du hockey. La cr$%?& de pandémie qui me fait chier et là, je me dis que j’ai une bonne équipe de hockey et que je vais au moins avoir du fun dans ma journée… ben non, je finis la journée, je sacre comme un charretier parce que je les regarde aller, cette gang de maudits sans cœur. Ils ne sont pas capables de me donner un bon spectacle. Maudite gang de … Le cordon du cœur qui traîne dans la marde, c’est ça que je pense quand je les ai regardés hier. Ah je suis en tabar%?&*(.»