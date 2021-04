Projet de garde partagée avec Montréal | Les Rays toujours convaincus

Auld a pour sa part partagé la vision du club pour le nouveau stade à St. Pete, s’il voit à un moment donné le jour.

« Nous allons bâtir un stade ergonomique extérieur parfait pour nos meilleures journées de l’année. Nous voulons y accueillir des concerts, des fêtes de graduation et aussi y déménager les Rowdies, de la MLS on l’espère un jour. On y jouerait une quarantaine de matchs de baseball en plus des matchs de camp d’entrainement. »

Les membres du conseil ont reçu très positivement les idées des Rays. Ils ont tous verbalisé leur appui pour le projet, même ceux qui ont admis ne pas avoir aimé l’idée au début.

Plusieurs d’entre eux ont dit préférer avec une équipe à temps partiel, que rien du tout. Ils ont fait valoir leur point qu’il était plus important pour St. Pete de garder le baseball majeur en ville, que de savoir combien de matchs y seront joués.

Il semblait assez clair que les membres semblaient tous énormément apprécier l’équipe et leur implication dans la communauté.

Le conseil doit voter dans les prochaines heures ou prochains jours à savoir s’ils veulent mettre un frein sur les plans de redéveloppement du terrain où est situé le Tropicana Field, permettant aux Rays de continuer à travailler sur le projet des ville-sœurs.

Il est clair par les propos émis par chaque membre que la proposition sera acceptée à l’unanimité.

Le conseil se dit suffisamment intéressé par le projet de la garde partagée pour cesser les démarches actuelles.

C’est définitivement une victoire pour le club qui tente depuis deux ans de convaincre le maire Rick Kriseman et le conseil de ville que le projet est bon pour tous.

« Je comprends que plusieurs étaient sceptiques à propos de cette idée, même le commissaire l’était. Mais je suis heureux de voir que plusieurs changent maintenant d’idée et voient la valeur de ce projet que nous avons avec Montréal. »

C’est sur ces paroles Sternberg que s’est terminée la séance.