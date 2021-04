«Si toute l'équipe joue bien, le CH peut battre les Leafs en séries» -Maxim Lapierre

«La force de frappe au niveau du top 6 des attaquants des Maple Leafs me fait peur. En plus, ils ont été chercher Nick Foligno qui va ajouter du caractère, ce qu'on n'avait pas. C'est vraiment un atout essentiel, c'est un gars qui a plusieurs cordes à son arc. Selon moi, Foligno vient dynamiser l'alignement des Leafs. Si je me fie au classement, les Canadiens ont une bonne équipe avec un beau potentiel, mais les chances d'affronter les Leafs sont grandes et ils me font peur en première ronde.»