La Poche Bleue célèbre sa première année d’anniversaire!

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, animateurs de la balado La Poche Bleue, célèbrent mardi soir, le premier anniversaire de leur projet bien aimé par l’auditoire et les amateurs de hockey.

D’ailleurs, les partisans peuvent être contents! À compter de septembre prochain, il y aura une troisième saison de La Poche Bleue.

Maxim Lapierre rappelle que la création de ce projet est arrivée après une certaine soirée virtuelle bien amusante avec son bon ami Guillaume Latendresse.

«Pendant la pandémie l’année passée, Guillaume et moi avons fait un direct sur Instagram avec aucune attente. On faisait ça seulement pour s’amuser. Il n’y avait pas de plan et les fans ont voulu qu’on en fasse un autre le lendemain. Après quelques fois sur Instagram, on réalisé qu’on aidait beaucoup de gens dans la pandémie. La demande était là et on se devait de continuer jusqu’à ce qu’on ne s’amuse plus et finalement, ça fait un an et on n’est pas proche d’arrêter», a-t-il dit dans une entrevue.

Pour Lapierre, la présence communautaire a toujours été importante. Rappelons que l’ex-numéro 40 des Canadiens de Montréal avait remporté le Trophée Jean-Béliveau en 2010 pour son implication auprès des enfants malades.