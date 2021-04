Calendrier de Montréal et Calgary | Les Flames ont un net avantage sur les Canadiens

Au cours de son allocution du deuxième entracte de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, notre analyste Dany Dubé souhaitait aborder le calendrier des Flames et des Canadiens, en se demandant qui aura le parcours le plus difficile d’ici la fin de la saison?

À son avis, le Tricolore aura fort à faire alors qu’il devra affronter Toronto et Calgary à de nombreuses reprises, alors que les Flames auront un horaire un peu plus favorable.