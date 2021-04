Date limite des transactions | «On a beaucoup de caractère, la réponse se trouve dans le vestiaire!» -Marc Bergevin

«On a une équipe de milieu de classement en ce moment, si on peut être plus constant, on pourra aller dans la bonne direction, mais la réponse se trouve dans le vestiaire. On a beaucoup de caractère, mais ce sont à eux de prouver qu’ils peuvent nous faire gagner. […] Tous les joueurs doivent jouer à leur plein potentiel… et quand ils le font nous sommes une très bonne équipe de hockey! Je prends les décisions finales sur les choix de personnel… mais l’an dernier, nous avons été chanceux en battant les Penguins et nous avons bien fait face aux Flyers. Alors avec ce que nous avons vu, nous voulions donner une chance à ce groupe en faisant des ajouts. Notre équipe a parfois été bonne et parfois moins bonne. Nous pensons qu’il en revient aux joueurs de trouver les solutions pour afficher davantage de constance et surtout être une équipe difficile à affronter tous les soirs. C’est ce qui fera de nous une meilleure équipe.»