Camp d'entraînement 2021 | Les joueurs du CF Montréal déjà vaccinés

Une victoire écrasante

Un jour après la victoire du CF Montréal à Tampa face aux Rowdies, nous avons une meilleure idée des joueurs qui devraient obtenir le départ samedi dans le match d’ouverture face à Toronto.

Dans la victoire de 5-1, on note que le club jouait un système 5-3-2. Clément Diop a obtenu le départ devant la cage et a joué les 90 minutes.

La ligne défensive était composée de Zachary Brault-Guillard, Joël Waterman, Rudy Camacho, Kamal Miller et Mustafa Kizza.

En milieu de terrain, on retrouvait Samuel Piette et Victor Wanyama devant la défensive et Djordje Mihailovic en position de 10.

Puis on retrouvait Romell Quioto et Mason Toye en attaque.

C’est d’ailleurs ce groupe qui a les meilleures chances d’entamer le match de samedi face à Toronto, selon Nancy.

Toye a d’ailleurs connu un bon match, marquant deux buts et récoltant une passe.

Mihailovic et Amar Sejdic ont aussi marqué et les Rowdies ont inscrit un but dans leur propre filet.

Sedjic est entré en cours de match, même chose pour Ahmed Hamdi, Clément Bayiha, Erik Hurtado, Zorhan Bassong, Emanuel Maciel, Bjorn Johnsen, Kiki Struna et Joaquin Torres.

Notons les absences de joueurs comme Luis Binks, Jean-Yves Ballou Tabla et Lassi Lappalainen.

« On doit attendre un peu encore pour Binks qui s’est blessé au début du camp, Ballou a senti quelque chose à l’aine, mais rien de grave et dans le cas de Lassi, on n’attend que le feu vert des médecins.

Les matchs préparatoires télévisés?

Plusieurs partisans du CF Montréal ont fait sentir leur mécontentement lors des dernières semaines puisqu’aucun match préparatoire de l’équipe n’a été télédiffusé ou même webdiffusés.

Le commissaire de la MLS Don Garber a indiqué comprendre les frustrations des partisans, mais assure que dès l’arrivée du nouveau contrat de télévision qui doit débuter en 2023, les matchs devraient être accessibles aux amateurs.

Par ailleurs, Don Garber a indiqué que le controversé dossier de l’Inter Miami arrive à échéance. L’équipe possède quatre joueurs désignés et doit en échanger un d’ici le début de la saison.

Le joueur qui est le plus susceptible de quitter serait Matias Pellegrini.

Des rumeurs envoyaient le jeune joueur désigné au CF Montréal ce week-end, c’est du moins ce que rapportait le podcast du Kan FC dimanche.