COVID-19 | Doit-on accorder une aide d’urgence de 6 M$ au Grand Prix du Canada?

Le Groupe Octane, responsable du Grand Prix de Formule 1 du Canada, à Montréal, demande une subvention de six millions de dollars aux divers gouvernements pour l'aider à amortir la perte de revenus provoquée par un éventuel événement à huis clos. Voici les commentaires de Paul Arsenault, expert en tourisme, et de Benoit Charrette, chroniqueur automobile et animateur du balado Ça tient la route.