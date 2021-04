Maple Leafs - Canadiens en soirée | Freiner Matthews et raviver l'attaque

Jake Allen devrait être devant le filet des Canadiens de Montréal pour un quatrième match de suite, lundi soir, face aux Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Alors que Carey Prise soigne toujours une blessure au bas du corps, Allen montre un dossier de 5-6-4, une moyenne de buts alloués de 2,53 et un taux d'efficacité de ,912 cette saison.

Les Leafs (28-10-3) se présentent à Montréal avec une fiche vierge en avril, cinq victoires en autant de rencontres.

Le Tricolore (17-12-9) montre de son côté une vilaine séquence de 3 revers et plusieurs attaquants traversent des léthargies, dont Jonathan Drouin (20 matchs sans but), Nick Suzuki (7 matchs) et Tyler Toffoli (4 matchs).

Le duel est présenté sur nos ondes dès 18 h 30 avec l'émission d'avant-match.