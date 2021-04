Canadiens de Montréal | «Cole Caufield doit développer ses outils pour construire sa confiance chez les professionnels»

«Ça pourrait très bien se passer. Il pourrait jouer avec les Canadiens et ne plus jamais remettre le chandail du Rocket. Cole Caufield a des atouts que peu de joueurs possèdent dans la LNH. C’est un diamant que tu veux juste nettoyer et polir afin qu’il soit prêt à évoluer dans le circuit Bettman. On doit le préparer aux creux de vague qu’il vivra éventuellement dans le circuit. Tout va bien pour lui actuellement. Il a connu deux saisons exceptionnelles dans la NCAA et une campagne avec le programme de développement américain...»